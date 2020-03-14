Українців евакуюють з Італії, - рішення уряду

Рішення було ухвалено на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів 14 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Уряд доручив Міністерству інфраструктури спільно з Міністерством охорони здоров'я, МЗС і МВС забезпечити невідкладну евакуацію громадян України із зони спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Італійській Республіці", - сказано в повідомленні.

Зокрема, митна служба має оперативно оформити вантаж пасажирів і членів екіпажу літака, який здійснюватиме евакуацію.

Прикордонники мають забезпечити першочерговий контроль під час перетину кордону.

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