Українців евакуюють з Італії, - рішення уряду

Рішення було ухвалено на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів 14 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Уряд доручив Міністерству інфраструктури спільно з Міністерством охорони здоров'я, МЗС і МВС забезпечити невідкладну евакуацію громадян України із зони спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Італійській Республіці", - сказано в повідомленні.
Зокрема, митна служба має оперативно оформити вантаж пасажирів і членів екіпажу літака, який здійснюватиме евакуацію.
Прикордонники мають забезпечити першочерговий контроль під час перетину кордону.