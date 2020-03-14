З 17 березня кордони буде закрито для літаків, автобусів і поїздів, до України можна буде в'їхати автомобілем, - РНБО

Відповідне повідомлення розміщено на сайті РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

"17 березня 2020 року з 00:00 упродовж наступних двох тижнів буде закрито пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для громадян України, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску відкрито", - сказано в повідомленні.

Водночас РНБО просить всіх громадян України повернутися на батьківщину до 17 березня 2020 року.

"У разі виникнення обставин надзвичайного характеру буде організовано доставку українських громадян спецрейсами", - повідомили в РНБО.

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З 16 березня на 2 тижні припиняється в'їзд на територію України іноземців та осіб без громадянства, за винятком тих, у кого є посвідка на проживання, і дипломатів.

"У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю та здоров'ю рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися в найближчу дипломатичну установу України (довідкова інформація - на сайті МЗС України https://mfa.gov.ua/diplomatichni-ustanovi/inozemni-diplomatichni- ustanovi -v-ukrayini) або на цілодобову гарячу лінію МЗС України: +38 (044) 238-16-57, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua", - додали в РНБО.

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