У Держприкордонслужбі розповіли, кого пустять на свою територію поляки. ІНФОГРАФІКА

Відповідне повідомлення Держприкордонслужба розмістила на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, в Польщу з опівночі можна буде потрапити лише легковим транспортом. Всередину країни пустять лише:

- громадян Польщі;

- чоловіка та жінку (громадян Польщі);

- іноземців, у яких є карта постійного або тимчасового перебування на території Польщі;

- іноземців із Картою поляка;

- дипломатів і співробітників дипустанов;

- іноземців, у яких є дозвіл на роботу в Польщі;

- іноземних водіїв, що перевозять вантажі.

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Держприкордонслужба також опублікувала список пунктів перетину кордону з Польщею, рух у яких зупиняється з опівночі 15 березня.