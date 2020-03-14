Створення будь-яких консультативних рад із російськими маріонетками - шлях до капітуляції, - Порошенко вимагає від Зеленського пояснити, хто давав директиви Єрмаку

Про це п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі п’ять років моя команда докладала неймовірних зусиль, аби Росія понесла міжнародну відповідальність за злочин агресії, яку вона розв’язала проти України, проти українського народу. Завдяки цим зусиллям весь цивілізований світ офіційно визнав Росію агресором.

Однак, нова українська влада готова одним розчерком пера перекреслити все це", — написав Порошенко.

На думку лідера "ЄС", нинішня влада готова "розписатися у власній неспроможності, непрофесійності і некомпетентності. Взяти на озброєння тези російської пропаганди про так званий "внутрішній конфлікт".

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"Створення будь-яких консультативних рад із російськими маріонетками – це саме шлях до повзучої капітуляції. Все зрозумілішою стає причина заяв щодо відмови від курсу на членство в НАТО і відновлення водопостачання до окупованого Криму. Бо цього хоче Кремль. Реалізація подібних ініціатив – рівнозначно державній зраді, відповідальність за яку вимірюється Кримінальним кодексом", — написав він.

"ЄС" вимагає від Зеленського надати інформацію про те, на якій підставі керівник його Офісу поставив підпис під протоколом засідання ТКГ 11 березня. А якщо йдеться про самодіяльність - то негайно відправити Єрмака у відставку.

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"Ми вимагаємо від Генеральної прокуратури, Служби безпеки України невідкладно порушити кримінальну справу щодо дії за ознаками державної зради, замаху на державний суверенітет та територіальну цілісність України та зловживання владою", — зауважив Порошенко.

"Заховатися від відповідальності під покровом карантину не вийде. Як і не вийде зламати опір українського народу російській агресії і капітуляції".

Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача виявилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.





