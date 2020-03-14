У Мінську домовилися, що "Червоний Хрест" отримає доступ до українських полонених, - Єрмак

Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, один з пунктів протоколу останнього засідання ТКГ в Мінську стосується звільнення українських громадян, які перебувають на непідконтрольних територіях.

"Ми домовилися в ТКГ про те, що в місця, де перебувають наші люди на непідконтрольних територіях, буде допущений Червоний Хрест", - сказав Єрмак.

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Він зазначив, що вирішив взяти участь у засіданні Тристоронньої контактної групи через те, що протягом трьох місяців багато з домовленостей, яких досягли президенти під час Паризького саміту, не було виконано.

"Тому я вирішив особисто приїхати і перевірити, що там відбувається", - пояснив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача виявилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

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