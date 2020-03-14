За даними ЦПК, МВС хоче обмежити право на мирні зібрання, у міністерстві заперечують

Центр протидії корупції опублікував документ, нібито є розробленим МВС законопроєктом про відповідальність за порушення карантину, інформує Цензор.НЕТ.

Законопроєкт передбачає внесення змін до Кодексу про адміністративні порушення та Кримінального кодексу України.

За "зараження особливо небезпечною або небезпечною інфекційною хворобою" передбачено до двох років позбавлення волі, "за самовільне залишення місця обсервації (карантину)" - три роки позбавлення волі. Хворих, які ухиляються від лікування особливо небезпечної або небезпечної інфекційної хвороби, пропонується карати позбавленням волі на термін до 5 років.

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Крім цього, пропонують карати службовців за "приховування або перекручення відомостей про захворюваність інфекційними хворобами". Максимальна відповідальність - обмеження волі до трьох років або позбавлення волі до п'яти років.

У Центрі протидії корупції вважають, що нова норма може обмежити право українців на мирний протест.

"Насамперед зазначені норми зможуть використовувати для переслідування учасників мирних зібрань. Всі інфіковані люди - не тільки коронавірусом, а й звичайним грипом - автоматично опиняться під ризиком стати підозрюваними у злочинах", - сказано в повідомленні на сайті ЦПК.

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Спікер МВС Артем Шевченко зазначив у коментарі "Громадському радіо", що їхнє відомство не має на меті обмежувати права громадян на мирні зібрання.

"Право громадян на мирний протест — конституційна норма, яка не може бути звужена або заборонена жодними змінами до будь-яких законів, — пояснює він. — Усі демонізовані марення Шабуніна не вартують виїденого яйця".

Водночас Артем Шевченко не відповів на запитання, чи дійсно зміни, про які пише Центр протидії корупції, пропонували в МВС. Він зазначив, що відомство постійно пропонує зміни до українського законодавства, якісь Верховна Рада ухвалює, якісь — ні.