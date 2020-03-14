Частина "слуг народу" підтримала створення консультативної ради з терористами

Вони опублікували на своїх сторінках у фейсбуці звернення до своїх колег по фракції, які раніше попросили Зеленського повернути мінські переговори в законодавче поле України, інформує Цензор.НЕТ.

Звернення опублікували заступник голови фракції СН Максим Ткаченко, член комітету з питань освіти, науки та інновацій Володимир Воронов, заступник голови комітету з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій Руслан Горбенко і голова підкомітету з питань прав і свобод осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях України і внутрішньо переміщених осіб Олексій Кузнєцов.

Депутати зазначають, що є переселенцями з Луганська і "були всередині ситуації".

"Всі ми стали депутатами Верховної Ради завдяки довірі наших виборців, які проголосували за президента України Володимира Зеленського та політичну силу "Слуга Народу". Головним пріоритетом програми президента було - досягнення миру на сході України", - наголошують автори заяви.

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На думку депутатів, Консультативна рада може стати майданчиком, на якій зможуть виступити представники населення окупованих територій, які з різних причин були змушені залишитися, але не мають відношення до розв'язування війни і порушення територіальної цілісності України.

"Для процесу миротворчості завжди має бути діалог. І вести цей діалог мають люди, що розуміють один одного. А бажання всіх і вся "сісти за стіл переговорів і радити "на вухо" навіть підозріло", - підкреслюється в заяві.

Депутати закликають цінувати людей і їх права і не робити висновків, не володіючи достатнім обсягом інформації.

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Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача виявилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Як повідомлялося, кілька депутатів фракції "Слуга народу" просять Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України. Звернення на своїх сторінках у фейсбуці запостив зокрема Микита Потураєв, Богдан Яременко, Єгор Чернєв, Гео Лерос, Дмитро Наталуха, Віталій Безгін, Анастасія Красносільська, Вікторія Подгорна, Анна Бондар, Андрій Мотовиловець, Дмитро Гурін, Ігор Василів,