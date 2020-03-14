Зареєструватися в системі МЗС "ДРУГ", звернутися в консульство або посольство, - Кулеба розповів, що робити українцям, які не встигнуть повернутися до 17 березня

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу після позачергового засідання уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Три кроки для українського громадянина за кордоном. Крок номер один — спробуйте повернутися до України до 17 числа", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що якщо стане зрозуміло, що швидко повернутися не вдасться, потрібно негайно зареєструватися в системі МЗС "ДРУГ".

"Так і називається "ДРУГ" - добровільна реєстрація українських громадян. І ми будемо бачити, що ви залишаєтеся і що ви потребуєте нашої підтримки. Паралельно зверніться до консульської установи, або посольства України у тій країні, де ви залишилися. Ви можете це зробити електронною поштою, можете на сторінках соціальних мереж", - запросив міністр.

За його словами, це дозволить Україні надати допомогу тим, хто її потребує.

"Коли ми побачимо цю картинку, яка складається - де, хто перебуває, в якій кількості, ми зможемо встановити контакт з цими людьми і вже починати формувати групи", - підсумував керівник МЗС.

Також він подякував мобільним операторам України Київстар, Vodafon та Lifecell за те, що вони підтримали МЗС і зараз розсилають на всі мобільні телефони українських громадян, які перебувають за кордоном, повідомлення з описом алгоритму дій.

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Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

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11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

11 березня ВООЗ назвала поширення коронавірусу пандемією.

11 березня уряд затвердив заходи, які необхідно ухвалити через загрозу епідемії коронавирусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

17 березня з 00:00 пункти пропуску через державний кордон буде закрито для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують на власному транспорті, пункти пропуску залишаться відкритими.

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На разі в Україні вже підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.