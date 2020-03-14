Держава не може сказати, чи буде продовжено "карантин" через два тижні, - Мендель

Про це в фейсбуці написала прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель, інформує Цензор.НЕТ.

"Держава не може сказати, чи продовжиться "карантин" за два тижні, адже ми маємо зробити все можливе заради запобігання поширенню COVID-19. Ми реагуватимемо на ситуацію", - зазначила вона.

За її словами всі відомства роблять все можливе, щоб допомогти українцям.

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"У нас достатньо місць у реанімації, достатньо фахівців у лікарнях. Будь ласка, дотримуйтеся ретельної гігієни, не ходіть у людні місця й не панікуйте. COVID-19 – не вирок. Але нам треба зробити все, щоб якомога менше наших громадян ним заразилися", - підкреслила Мендель.

Вона також закликала допомагати старшим українцям, щоб ті могли уникнути зараження.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

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11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

11 березня ВООЗ назвала поширення коронавірусу пандемією.

11 березня уряд затвердив заходи, які необхідно ухвалити через загрозу епідемії коронавирусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

17 березня з 00:00 пункти пропуску через державний кордон буде закрито для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують на власному транспорті, пункти пропуску залишаться відкритими.

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Наразі в Україні вже підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.