Держава не може сказати, чи буде продовжено "карантин" через два тижні, - Мендель

Про це в фейсбуці написала прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель, інформує Цензор.НЕТ.
"Держава не може сказати, чи продовжиться "карантин" за два тижні, адже ми маємо зробити все можливе заради запобігання поширенню COVID-19. Ми реагуватимемо на ситуацію", - зазначила вона.
За її словами всі відомства роблять все можливе, щоб допомогти українцям.
"У нас достатньо місць у реанімації, достатньо фахівців у лікарнях. Будь ласка, дотримуйтеся ретельної гігієни, не ходіть у людні місця й не панікуйте. COVID-19 – не вирок. Але нам треба зробити все, щоб якомога менше наших громадян ним заразилися", - підкреслила Мендель.
Вона також закликала допомагати старшим українцям, щоб ті могли уникнути зараження.
Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.
11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.
11 березня ВООЗ назвала поширення коронавірусу пандемією.
11 березня уряд затвердив заходи, які необхідно ухвалити через загрозу епідемії коронавирусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.
17 березня з 00:00 пункти пропуску через державний кордон буде закрито для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують на власному транспорті, пункти пропуску залишаться відкритими.
Наразі в Україні вже підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.