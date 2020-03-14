У двох областях є запаси швидких тестів для визначення коронавірусу, ще 15 - чекають поставки, - в.о. голови ЦГЗ Кузін

Про це повідомив в.о. голови Центру громадського здоров'я Ігор Кузин під час брифінгу 14 березня після позачергового засідання уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"За даними, які є в Центру громадського здоров'я на сьогодні, два регіони вже мають певний запас швидких тестів для визначення нового коронавірусу, але більше ніж з 15 регіонів були зроблені запити на оптових постачальників. Тому там вже питання щодо часу поставки цих тест-систем до регіонів", - сказав Кузін.
Він додав, що також 9 областей мають ПЛР тест-системи, які дозволяють виявити коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції.
"В цілому 15 ПЛР тест-систем було поставлено в регіони, закуплено за рахунок обласних лабораторних центрів", - сказав Кузін.
Також Укрінформ повідомляє з посиланням на Кузіна, що "центром громадського здоров'я протягом сьогоднішнього дня було отримано 15 повідомлень з різних регіонів України. Проводяться лабораторні дослідження щодо всіх випадків, про які також повідомляється до нашого центру. Станом на сьогодні опрацьовано 18 зразків, жодного позитивного результату поки не було виявлено", - сказав Кузін.
Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.
11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.
11 березня ВООЗ назвала поширення коронавірусу пандемією.
11 березня уряд затвердив заходи, які необхідно ухвалити через загрозу епідемії коронавирусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.
17 березня з 00:00 пункти пропуску через державний кордон буде закрито для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують на власному транспорті, пункти пропуску залишаться відкритими.
Наразі в Україні вже підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.