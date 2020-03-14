94 пункти пропуску через кордон зупинять роботу в зв'язку з карантином, ще 49 - припинять пішохідне сполучення, - ДПСУ. СПИСОК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"З усієї кількості пунктів пропуску та пунктів контролю відповідно до Розпорядження КМУ від 13.03.2020 №288-р тимчасово закрито 94. Крім того, у 49 пунктах пропуску, що залишаються функціонувати, тимчасово припиняється пішохідне сполучення.
Як зауважив під час брифінгу в Кабінеті Міністрів України Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко для закриття обрано такі пункти пропуску, де немає інтенсивного руху пасажирів", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.
11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.
11 березня ВООЗ назвала поширення коронавірусу пандемією.
11 березня уряд затвердив заходи, які необхідно ухвалити через загрозу епідемії коронавирусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.
17 березня з 00:00 пункти пропуску через державний кордон буде закрито для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують на власному транспорті, пункти пропуску залишаться відкритими.
Наразі в Україні вже підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.