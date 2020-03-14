94 пункти пропуску через кордон зупинять роботу в зв'язку з карантином, ще 49 - припинять пішохідне сполучення, - ДПСУ. СПИСОК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"З усієї кількості пунктів пропуску та пунктів контролю відповідно до Розпорядження КМУ від 13.03.2020 №288-р тимчасово закрито 94. Крім того, у 49 пунктах пропуску, що залишаються функціонувати, тимчасово припиняється пішохідне сполучення.

Як зауважив під час брифінгу в Кабінеті Міністрів України Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко для закриття обрано такі пункти пропуску, де немає інтенсивного руху пасажирів", - зазначається в повідомленні.

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Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

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11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

11 березня ВООЗ назвала поширення коронавірусу пандемією.

11 березня уряд затвердив заходи, які необхідно ухвалити через загрозу епідемії коронавирусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

17 березня з 00:00 пункти пропуску через державний кордон буде закрито для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують на власному транспорті, пункти пропуску залишаться відкритими.

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Наразі в Україні вже підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.