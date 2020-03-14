У двох чоловіків, госпіталізованих на Житомирщині, коронавірус не виявили, - голова ОДА Бунечко

Про це повідомив у фейсбуці глава Житомирської ОДА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

"Після довготривалого аналізу у жителів Бердичівського і Андрушівського районів не виявлено уханський коронавірус COVID-19. У першого знайдено РНК риновірусу, тобто ГРВІ, у другого – двостороння пневмонія.



Стан обох пацієнтів стабільний, вони перебувають під ретельним контролем лікарів. Наразі ускладнень не спостерігається".

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Нагадаємо, заражена коронавірусом жінка померла в Радомишлі 13 березня. Це перша смерть від коронавірусу на території України.

Жінка на початку березня побувала в Польщі, на зворотному шляху гостювала у родичів у Львові. Коли їй стало зле, вона не відразу звернулася до лікарів, продовжувала відвідувати церкву і ринок. Наразі в Радомишлі закрито ринки, призупинено рух громадського транспорту. Церква й автовокзал, які відвідувала жінка, продезінфікували. Ізольовано 22 людей, із якими контактувала інфікована.