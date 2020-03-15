Рішення про закриття через карантин КПВВ на Донбасі поки немає, - Дейнеко

Про це сказав голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко під час брифінгу 14 березня після позачергового засідання уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо лінії розмежування рішення ще в стадії обговорення. Рішення ще немає", - сказав Дейнеко.

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11 березня уряд затвердив заходи, які необхідно ухвалити через загрозу епідемії коронавирусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

17 березня з 00:00 пункти пропуску через державний кордон буде закрито для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують на власному транспорті, пункти пропуску залишаться відкритими.

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На разі в Україні вже підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.