Перевірка інформації про інфікування коронавірусом мешканки Тернополя триває, - в.о. гендиректора ЦГЗ Кузін

Про це повідомив в.о. голови ЦГЗ Ігор Кузін під час брифінгу 14 березня після позачергового засідання уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми отримали екстрене повідомлення з приводу цього випадку, епідеміологічне розслідування цього випадку також триває. Зараз вивчаються зразки. Поки оперативного підтвердження цього випадку немає", - сказав він.

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Нагадаємо, 11 березня уряд затвердив заходи, яких необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, у яких заплановано участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах терміном на три тижні.

Наразі в Україні вже підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

17 березня з 00:00 пункти пропуску через державний кордон буде закрито для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску залишаться відкритими.

У зв'язку з карантином 94 пункти пропуску через кордон зупинять роботу, ще 49 припинять пішохідне сполучення.

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