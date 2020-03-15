Латвія, Литва та Іспанія вводять обмеження через спалах коронавірусу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Як передає Delfi, із 17 березня до 14 квітня Латвія забороняє наземні та повітряні пасажирські перевезення через кордон. Це стосується залізничних, автобусних та поромних перевезень. Вантажні перевезення залишаться.

Латвійці зможуть повернутися в країну, а іноземці - покинути Латвію. Водночас дипломатичні установи не зможуть видавати візи до 14 квітня.

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У Латвії забороняють проведення публічних заходів. Неорганізовані заходи дозволяються, якщо в них беруть участь до 50 осіб. Такі зібрання мають закінчуватися до 23:00.

Державні іспити в Латвії переносять на травень.

Як передає LTR, уряд Литви оголосив 14-денний карантин на території всієї країни. Наразі іноземцям, якщо вони не працюють і не проживають у Литві, забороняють в'їжджати в країну будь-яким транспортним засобом. Обмеження не стосується дипломатів і персоналу НАТО.

Литовцям, які зараз за кордоном, рекомендують повернутися. Зазначається, що громадян Литви також стосуватиметься обмеження виїжджати за межі країни.

На час карантину заборонено всі публічні заходи. Також на два тижні закриваються бари, ресторани, магазини, окрім продуктових і аптек. Такі заклади, як салони краси, також мають закрити.

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Компаніям рекомендується переводити працівників на дистанційну роботу.

Влада Іспанії ухвалила рішення обмежити пересування всередині країни, інформує Укрінформ.

"Іспанія має намір долучитися до Італії, ставши другою країною в Європі, яка вводить загальнодержавні обмеження пересування як частину заходів для уповільнення поширення пандемії коронавірусу", - йдеться в повідомленні The Independent.

Як зазначає іспанське видання El Pais, уряд Іспанії затвердив указ, яким обмежить пересування громадян всією територією держави. Обмеження руху почнуть діяти з восьмої години ранку понеділка, 16 березня.

Коронавірус в Іспанії підтвердили щонайменще в 5 700 осіб, хвороба вже спричинила майже 200 смертей, про що свідчать висновки Міністерства охорони здоров'я Іспанії.

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Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

Італія першою в Європі ввела через коронавірус обмеження на території всієї країни. Таке рішення італійський уряд ухвалив 9 березня, коли кількість померлих у країні від коронавірусу зросла майже на 100 осіб за добу - до 463. Пересуватися там можна тільки з поважної причини: на роботу, за станом здоров'я або у зв'язку із сімейними обставинами. Також діє заборона на публічні збори.

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11 березня ВООЗ назвала поширення коронавірусу пандемією.

11 березня уряд України затвердив заходи, яких необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, у яких заплановано участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах теріном на три тижні.