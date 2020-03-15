Словенські прикордонники пропустили частину перевізників, яких зупинили дорогою з Італії через карантинні заходи, - Криклій

Про це у фейсбуці повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ.

"На кордоні Італії та Словенії було заблоковано, окрім інших, й українських перевізників. Два дні спілкування з колегами зі Словенії та інших країн дали результат. Міністерство інфраструктури Республіки Словенія підтвердило, що перша група транспортних засобів перетнула італійсько-словенський кордон", - зазначив міністр .

За його словами, вантажівки й автобуси прямують у країну реєстрації транспортних засобів.

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"Зараз формують колони по15 автівок і дозволяють транзитний проїзд. Триває робота над спільним рішенням для транзитного транспорту в Шенгенській зоні", - пояснив Криклій.

Нагадаємо, групу українців було заблоковано на кордоні між Італією і Словенією, оскільки словенські прикордонники не пускають їх у країну через заходи з протидії поширенню коронавірусу Covid-19.

Як повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко, 101 українця, яких прикордонники Словенії не впустили до країни з території Італії, мають доставити в Україну спецбортом 14 або 15 березня.

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