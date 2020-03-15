Окупанти вчора 9 разів били по позиціях ЗСУ, двічі - сьогодні, поранено бійця

Про це інформує пресцентр штабу ООС, повідомляє Цензор.НЕТ.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано шість обстрілів:
поруч із Березовим - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
неподалік Старогнатівки - з міномета калібру 82 мм (п'ять мін);
поблизу Павлополя - зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
тричі в районі населеного пункту Піски - з мінометів калібру 82 мм (11 мін).
Тричі ворог відкривав вогонь по позиціях українських захисників у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
поблизу Новолуганського - з міномета калібру 82 мм (три міни), тут також зафіксовано вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
поблизу населеного пункту Шуми - шість мін із 120-мм мінометів і 24 міни - з мінометів калібру 82 мм, також противник вів вогонь із великокаліберних кулеметів;
поруч із Зайцевим - із міномета калібру 120 мм (три міни).
Крім цього, окупанти здійснили обстріл зі стрілецької зброї ділянки розведення №3 Богданівка - Петрівське. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.
Вчора, 14 березня, унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.
Від початку цієї доби російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції ОС із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано один обстріл: біля населеного пункту Піски - зі станкового протитанкового гранатомета (шість пострілів).
Один обстріл ворог зробив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": поблизу Луганського - з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Підрозділи операції Об'єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь, зазначають у штабі ООС.
За поточну добу унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав дотичного вогнепального кульового поранення руки. Евакуаційною технікою його доставили у військово-медичний заклад, де оперативно надали належну медичну допомогу.