COVID-19: у світі інфіковано 156,3 тис. осіб, померло 5 833, вилікувалося майже 74 тис.

Як інформує Цензор НЕТ, про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Серед країн ЄС найбільше випадків інфікування коронавірусом зафіксовано в Італії - 21 157, одужали 1 996, померли 1 441 особа; Іспанії - 6 391, одужали 517, померли 196; Німеччині - 4 585, одужали 46, померло 9; Франції - 4 480, одужали 12, померла 91 людина.

У материковому Китаї - 80 995 хворих (померли 3 203 людини), Ірані - 12 729 (611), Південній Кореї - 8 086 (72).

За даними ДСНС, загалом станом на 15 березня на території України зафіксовано 3 випадки захворювання коронавірусом COVID-19 у двох областях, а саме: Чернівецька - 2 і Житомирська - 1 (летальний випадок).

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Наприкінці грудня 2019-го в Ухані (КНР) почався спалах коронавірусу COVID-19 (раніше 2019 nCoV), який спричиняє пневмонію нового типу.

Нагадаємо, в Україні ввели обмеження для запобігання можливого поширення коронавірусу.

Раніше гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус оголосив про пандемію у зв'язку з продовженням поширення у світі коронавірусу.

Відповідно до критеріїв ВООЗ, пандемія - поширення нового захворювання у світових масштабах. Наприклад, пандемія грипу відбувається, коли з'являється новий вірус грипу і шириться усім світом і більшість людей не мають імунітету.

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.