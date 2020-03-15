Українські туристи потрапили під карантин у двох єгипетських готелях - їх перевірять на коронавірус

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.
У Міністерстві не уточнюють, скільки українських туристів перебуватиме на карантині.
Якщо лабораторні тести після закінчення карантину не виявлять випадків захворювання на COVID-19 або підозр на інфікування ним, українські туристи зможуть повернутися додому.
На час карантину українці перебуватимуть у готелях, де відпочивали, повідомляє туристичний оператор Join Up.
Інших українських туристів, які перебувають у Єгипті і які мали повертатися 14-15 березня, згідно з інформацією туристичної компанії, повернуть до України рейсами наступного тижня.
Туристам, які мали повертатися в Україну після 16 березня, інформацію нададуть додатково.