"Разом Відень вистоїть у пандемії": австрійські школярі вирішили допомагати літнім людям, які належать до групи ризику

Про це розповіла у фейсбуці журналістка Марина Баранівська, передає Цензор.НЕТ.

"Фреді й Енді з Відня розмістили у себе в під'їзді оголошення такого змісту: "Дорогі сусіди! Якщо вам більше 65 років чи у вас слабка імунна система, ми (Фреді й Енді, квартира 12) хотіли б допомогти вам залишатися здоровими. Ми не належимо до групи ризику, тож можемо підтримати вас, якщо це необхідно.

Якщо вам потрібно щось зробити (сходити за покупками чи вийти в інших справах), ми були б раді вам допомогти. Ви можете просто залишити записку біля наших дверей, кинути її до поштової скриньки або зателефонувати: ХХХХХХ.

Разом Відень вистоїть у пандемії", - написала вона.

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"Можливо, коронавірус дано для того, щоб згуртувати нас і дати зрозуміти, що вистояти - і, за великим рахунком, вижити - ми можемо лише разом", - робить висновок Баранівська.