Шмигаль звернувся до українців: Держава готова до боротьби з COVID-19, але багато що залежить від кожного з нас. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку прем'єра у фейсбуці.

Ситуація з коронавірусом в Україні просувається за помірним сценарієм, а великих спалахів хвороби, на щастя, немає, зазначив Денис Шмигаль у своєму зверненні.

"Ми робимо все для того, щоб вони і не виникали. Для координації діяльності у нас створено оперативний штаб. Він обробляє поточні дані щодо коронавірусу і надає аналітичні висновки, які будуть основою для ухвалення рішень на рівні країни", - підкреслив прем'єр.

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Він запевнив, що український уряд у питаннях запобігання спалаху епідемії діятиме швидко, рішуче, з відповідальністю за себе, своїх близьких і країну загалом.

"Продовжує діяти заборона Кабміну на проведення масових заходів з участю понад 200 осіб і тритижневий карантин у навчальних закладах. Починаючи з 16 березня, ми закриємо кордони для іноземців. Однак ми завжди раді поверненню наших громадян", - підкреслив Денис Шмигаль.

Крім того, він зазначив, що з 16 березня буде закрито пункти пропуску на кордонах, а з 17 березня буде закрито авіаційне сполучення України з іншими державами.

"Тому закликаю громадян України, які перебувають за кордоном, якнайшвидше повернутися додому. Я також закликаю всіх відмовитися не лише від закордонних подорожей, але і від поїздок між містами України", - заявив глава уряду.

Наприкінці грудня 2019-го в Ухані (КНР) почався спалах коронавірусу COVID-19 (раніше 2019 nCoV), який спричиняє пневмонію нового типу.

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Нагадаємо, в Україні ввели обмеження для запобігання можливого поширення коронавірусу.

Раніше гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус оголосив про пандемію у зв'язку з продовженням поширення у світі коронавірусу.

Відповідно до критеріїв ВООЗ, пандемія - поширення нового захворювання у світових масштабах. Наприклад, пандемія грипу відбувається, коли з'являється новий вірус грипу і шириться усім світом і більшість людей не мають імунітету.

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.