Вибори народних депутатів у 179 окрузі почалися без пригод, - Комітет виборців України

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Комітет виборців України, передає Цензор.НЕТ.

КВУ зазначив, що день голосування почався в усіх п'яти районах округу №179.

"Попри всі проблемні етапи виборчого процесу, голосування почалося без помітних проблем. Всі 100% дільниць округу відкрилися і працюють. Виборці Лозової та Лозівського району, Кегичівки, Зачепилівки, Сахновщини і Краснограду мають можливість проголосувати за свого представника у Верховній Раді", - повідомив КВУ.

Також Комітет виборців України підкреслив, що виборці не піддалися паніці попри дії одного з кандидатів.

"Голосування відбувається без паніки, попри те, що за кілька днів до голосування один із кандидатів намагався нагнітати паніку серед виборців. Всі комісії працюють у штатному режимі", - підкреслив Кошель.

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Сьогодні у 179 окрузі на Харківщині відбуваються проміжні вибори народного депутата України.

Раніше Центральна виборча комісія України заявила, що вибори можуть скасовувати тільки у разі запровадження воєнного чи надзвичайного стану, тому проміжні вибори народного депутата в 179 окрузі в Харківській області відбудуться.