COVID-19: українці зможуть безкоштовно телефонувати з роумінгу на гарячі лінії держустанов

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ, передає Цензор.НЕТ.
"Ми домовилися з трьома ключовими мобільними операторами України ("Водафон", "Лайфсел" і "Київстар") про безкоштовні дзвінки з роумінгу на номери державних гарячих ліній щодо поширення коронавірусу", - йдеться в повідомленні.
Як наголошується, в спеціальній смс-розсилці громадяни України за кордоном також отримають інформацію щодо зворотнього зв’язку з органами державної влади (гарячі лінії МЗС, МОЗ, Урядового контактного центру тощо) для оперативного вирішення нагальних питань.
Наприкінці грудня 2019-го в Ухані (КНР) почався спалах коронавірусу COVID-19 (раніше 2019 nCoV), який спричиняє пневмонію нового типу.
Нагадаємо, в Україні ввели обмеження для запобігання можливого поширення коронавірусу.
Раніше гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус оголосив про пандемію у зв'язку з продовженням поширення у світі коронавірусу.
Відповідно до критеріїв ВООЗ, пандемія - поширення нового захворювання у світових масштабах. Наприклад, пандемія грипу відбувається, коли з'являється новий вірус грипу і шириться усім світом і більшість людей не мають імунітету.
Президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.