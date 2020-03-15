COVID-19: українці зможуть безкоштовно телефонувати з роумінгу на гарячі лінії держустанов

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ, передає Цензор.НЕТ.

"Ми домовилися з трьома ключовими мобільними операторами України ("Водафон", "Лайфсел" і "Київстар") про безкоштовні дзвінки з роумінгу на номери державних гарячих ліній щодо поширення коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, в спеціальній смс-розсилці громадяни України за кордоном також отримають інформацію щодо зворотнього зв’язку з органами державної влади (гарячі лінії МЗС, МОЗ, Урядового контактного центру тощо) для оперативного вирішення нагальних питань.

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Наприкінці грудня 2019-го в Ухані (КНР) почався спалах коронавірусу COVID-19 (раніше 2019 nCoV), який спричиняє пневмонію нового типу.

Нагадаємо, в Україні ввели обмеження для запобігання можливого поширення коронавірусу.

Раніше гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус оголосив про пандемію у зв'язку з продовженням поширення у світі коронавірусу.

Відповідно до критеріїв ВООЗ, пандемія - поширення нового захворювання у світових масштабах. Наприклад, пандемія грипу відбувається, коли з'являється новий вірус грипу і шириться усім світом і більшість людей не мають імунітету.

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.