COVID-19: КПВВ "Станиця Луганська" з понеділка закриють на два тижні

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Луганської ОДА.

Відповідний наказ видав командувач Об'єднаних сил Володимир Кравченко. Виняток щодо повернення на українську частину зробили лише для громадян, що мають постійну реєстрацію на підконтрольній Україні території. Пропуск на тимчасово окуповану територію буде доступний лише для громадян, які там проживають.

"Піти на такі жорсткі заходи змушують обставини: щодня тільки КПВВ "Станиця Луганська" перетинають близько 15 тис. осіб. Тому загроза занесення і поширення коронавірусу з непідконтрольних територій надвисока. Завдяки вжитим заходам безпеки нам вдається утримувати ситуацію під контролем - жодного випадку захворювання на COVID-19 в області не зафіксовано", - прокоментував закриття КПВВ глава області Сергій Гайдай.

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