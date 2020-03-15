Матір із дитиною і чоловіка госпіталізували з підозрою на коронавірус у Чернівцях

Про це повідомили у фейсбуці Чернівецької ОДА, передає Цензор.НЕТ.
Сьогодні в інфекційне відділення обласної клінічної лікарні госпіталізували чоловіка з підозрою на COVID-19. Також до обласної дитячої клінічної лікарні медики госпіталізували маму з дитиною.
"Всі ці пацієнти раніше контактували з особами, які мають підозру на коронавірус. Зараз їм надають відповідну медичну допомогу", - повідомили в пресслужбі.
Нагадаємо, 14 березня в Чернівцях госпіталізували з підозрою на коронавірус матір і двох дітей.