Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
15.03.20 12:31

В Україні не зафіксовано нових випадків COVID-19, - МОЗ

Станом на ранок 15 березня в Україні зафіксовано лише три випадки інфікування коронавірусом. Ще 12 повідомлень про підозру інфікування перебувають на стадії перевірки.

В Україні не зафіксовано нових випадків COVID-19, - МОЗ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

"Станом на ранок 15 березня в Україні зареєстровано 3 лабораторно підтверджені випадки Covid-19: у Чернівецькій області - два випадки, в Житомирській - один (летальний)", - сказано в повідомленні.

Загалом від початку 2020 року в Центр громадського здоров'я надійшло 79 повідомлень про підозру на Covid-19 (3 ​​випадки підтверджено лабораторно, 64 - негативні, коронавірусу немає, 12 - досліджуються), зазначили в пресслужбі.

Читайте також: COVID-19: у світі інфіковано 156,3 тис. осіб, померло 5 833, вилікувалося майже 74 тис.

"Від початку року вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ протестувала близько 500 зразків на нову коронавірусну інфекцією Covid-19", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, упродовж дня 14 березня до  ЦГЗ надійшло 12 повідомлень про підозру на Covid-19 (Черкаська область - 1, Волинська - 1, Чернівецька - 5, Рівненська - 3, Київська - 1, Тернопільська - 1).

Читайте також: Українські туристи потрапили під карантин у двох єгипетських готелях - їх перевірять на коронавірус

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100