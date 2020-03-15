Ціни на квитки МАУ виросли у 2-12 разів, компанія стверджує, що вони формуються автоматично залежно від попиту (оновлено)

Нові ціни на квитки опубліковано на офіційному сайті компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, квиток на рейс Париж-Київ коштує майже 16 тисяч гривень.

Зі столиці Ізраїлю, Тель-Авіва дістатися до Києва 15 і 16 березня можна за 13 тисяч гривень.

На сайті, як і раніше, відображаються ціни на найближчі дати. Якби кордон не закрили, то квитки коштували б у межах 6-7,5 тис. за економ-клас.

З Відня, столиці Австрії, квиток до Києва на 15 березня коштує 14 тис. гривень, на 16 - майже 20 тис.

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Якби кордони не закрили, дістатися з Відня економ-класом можна було б за 1,5-2,5 тис. гривень. Такі ціни були вказані для квитків на 17 і 18 березня, які зараз купити вже неможливо.

У МАУ стверджують, що не формують вартість квитків "у ручному режимі", і зазначають, що на ціну впливає інтенсивність продажів, попит на період часу тощо, повідомляє "Суспільне".

У компанії заявили, що "не МАУ приймала рішення про обмеження пасажирського сполучення".

"Авіакомпанія МАУ відійшла від ручного режиму формування вартості перельотів багато років назад і не має наміру повертатися до кам'яного віку. У МАУ зазначають, що головний союзник зростання цін на авіаквитки - це паніка. Авіакомпанія робитиме все можливе і залежне від неї для того, щоб після закінчення терміну дії карантину ситуація нормалізувалася", - додав авіаперевізник.

Нагадаємо, 14 березня Рада національної безпеки й оборони ухвалила рішення з 17 березня закрити пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску залишаться відкритими.

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