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15.03.20 16:35

Росія і Білорусь припиняють залізничне сполучення з Україною

Росія і Білорусь припиняють залізничне сполучення з Україною через пандемію коронавірусу COVID-19 і рішення України закрити кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Росія і Білорусь припиняють залізничне сполучення з Україною

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на пресслужби "Російських залізниць" і "Білоруської залізниці".

Зокрема, РЖД закриває залізничне сполучення з Україною і Молдовою. Курсування міжнародних пасажирських поїздів, причіпних і безпересадкових вагонів припиняється із 17 березня і до особливих вказівок.

Тимчасово відміняється курсування наступних поїздів:

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"Білоруська залізниця" тимчасово призупиняє курсування поїздів, безпересадкових і причіпних вагонів за низкою українських маршрутів.

Крім того, змінюється маршрут руху прикордонних поїздів №6217/6218 Барановичі-Удрицьк-Барановичі і №6342/6341, 6344/6343 Брест-Заболоття-Брест.

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Скасовуються і тимчасово не курсуватимуть:

Потяг міжнародних ліній №371 Могильов-Львів відправленням із Могильова 15.03.2020 р. прямуватиме до станції Горинь і 16.03.2020 р. відправиться назад маршрутом Горинь-Могильов. Надалі потяг №371/372 Могильов-Львів-Могильов скасовується і тимчасово не курсуватиме. Натомість причіпний вагон Барановичі-Львів відправленням із Барановичів із 15.03.2020 р. і відправленням зі Львова з 16.03.2020 р. скасовується.

До останньої прикордонної станції скорочується маршрут прямування прикордонних поїздів Брест-Заболоття і Барановичі-Удрицьк:

потяги №6342/6341 і №6344/6343 Брест-Заболоття з 16.03.2020 р. курсуватимуть сполученням Брест-Хотислав;
потяг №6217/6218 Барановичі-Удрицьк із 16.03.2020 р. курсуватиме сполученням Барановичі-Горинь.

Нагадаємо, 14 березня Рада національної безпеки й оборони ухвалила рішення з 17 березня закрити пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску залишаться відкритими.

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