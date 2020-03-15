COVID-19: Казахстан запровадив надзвичайний стан

Проце йдеться в указі, який у неділю, 15 березня, підписав президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

На період надзвичайного стану буде посилено охорону громадського порядку, а також особливо важливих державних і стратегічних об'єктів, а також об'єктів, що забезпечують життєдіяльність людей і роботу транспорту. Крім того, обмежено роботу великих магазинів, торгово-розважальних центрів, кінотеатрів, театрів, виставок та інших об'єктів із масовим скупченням людей.

Указом Токаєва також введено карантин на всій території країни. Забороняється проведення масових заходів, зокрема сімейних. Влада має провести масштабні санітарно-протиепідемічні заходи. До них, окрім інших, буде залучено підрозділи Міноборони і МВС.

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Уряд Казахстану також обмежив перетин державного кордону в обидва боки всіма видами транспорту. Водночас обмеження на в'їзд не поширюється на громадян країни, які перебувають за кордоном, вони зможуть повернутися додому.

Раніше влада Казахстану скоротила кількість польотів у Німеччину, Велику Британію, Угорщину, Нідерланди, Об'єднані Арабські Емірати, Польщу, Туреччину і Чехію, а також до Білорусі, Грузії та України. Крім того, було скасовано парад у День Перемоги 9 травня.

У Казахстані наразі офіційно підтверджено 8 випадків інфікування коронавірусом.