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15.03.20 17:44

АМКУ розслідує підвищення цін на квитки МАУ перед закриттям кордонів

Київське обласне територіальне відділення антимонопольного комітету України (АМКУ) проведе розслідування підвищення авіакомпанією "Міжнародні авіалінії України" цін на квитки на рейси перед зупинкою авіасполучення.

АМКУ розслідує підвищення цін на квитки МАУ перед закриттям кордонів

Про це повідомив у Фейсбуці глава київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький, інформує Цензор.НЕТ.

"В АМКУ надійшли повідомлення, що найбільший національний авіаперевізник - МАУ - різко підняв ціни на квитки на останні перед зупинкою авіасполучення дні. Ілюструють звернення такими даними: квиток економ-класу "Лондон-Київ" на 15 березня коштує 24 тис. грн, при тому напередодні квиток коштував менше 10 тис.", - написав він.

Хмельницький зазначив, що АМКУ вивчить ці факти і, в разі встановлення порушень конкурентного законодавства, може накласти штраф у розмірі до 10% річного доходу компанії.

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Він також попросив громадян, які стали свідками подібних дій авіакомпанії МАУ та інших авіакомпаній за останні дні, надати інформацію в Київське обласне територіальне відділення АМКУ.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, напередодні скасування міжнародних рейсів через коронавірусу ціни на квитки МАУ зросли в 2-12 разів. У компанії стверджують, що не мають до цього стосунку: ціни формуються автоматично залежно від попиту.

Нагадаємо, 14 березня Рада національної безпеки й оборони ухвалила рішення з 17 березня закрити пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску залишаться відкритими.

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АМКУ розслідує підвищення цін на квитки МАУ перед закриттям кордонів 01

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