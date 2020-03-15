Багатії всього світу жертвують на боротьбу з коронавірусом, готові написати про такі випадки в Україні, - Бутусов

Про це пише в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Серед прикладів він наводить: "Білл Гейтс пожертвував на розробку вакцини від коронавірусу Сполученим Штатам Америки і Світовій організації охорони здоров'я 20 мільйонів доларів.

Найбільші китайські корпорації Alibaba Group Holding, Tencent Holdings і Meituan Dianping жертвують Червоному хресту Китаю і Товариству боротьби з бідністю близько 3 мільярдів юанів для боротьби з коронавірусом і його наслідками.

При цьому Джек Ма, власник "Алібаба", виділив особисто зі свого фонду 14 мільйонів доларів.

Лі Кашин із гонконзького CK Hutchison Holdings пожертвував 13 мільйонів доларів місту Ухань.

Директор Xiaomi Лей Цзюнь виділив 1,8 млн доларів для рідної провінції Хубей.

Дизайнер Джорджо Армані пожертвував трьом лікарням понад 1 мільйон доларів.

Компанія Kering, власник модних брендів, пожертвувала постраждалим районам Італії 2 мільйони євро.

Футболіст Кріштіану Роналду переобладнав мережу своїх фешенебельних готелів CR7 у лікарні для хворих на коронавірус.

Футболіст Франческо Тотті купив 15 апаратів ШВЛ для лікарень".

"Цікаво, а хто з мільйонерів українського топ-100 покаже приклад і пожертвує хоч якісь помітні суми для допомоги країні, завдяки якій вони відбулися? Поки що жодного такого повідомлення немає, хоча може ми просто про це не знаємо? Але проблем в Україні більш ніж достатньо - з масками, апаратами ШВЛ, антисептиками для лікарень і для малозабезпечених. Ось у такі моменти і можна заміряти, хто і на які жертви готовий іти для суспільства, хто насправді працює для людей, а хто просто на людях робить гроші", - зазначає журналіст.

Він оприлюднить і перші дані про таку допомогу в Україні: "1. "Нова пошта" пожертвувала 25 мільйонів гривень. 2. Фонд Ріната Ахметова передав Міністерству охорони здоров'я 3 апарати ШВЛ, мобільний бокс для інфекційних хворих, одноразові комбінезони - 400 шт.; інфрачервоні термометри - 80 шт.; захисні маски - 10 000 шт.".

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Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

11 березня ВООЗ назвала поширення коронавірусу пандемією.

11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.