Термінове звернення міністра охорони здоров’я Іллі Ємця

Термінове звернення міністра опубліковано на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Цензор.НЕТ наводить його текст повністю.

"Дорогі українці!

Моє покликання як лікаря-хірурга – рятувати людські життя, як управлінця – керувати успішною медичною установою, як державного діяча – керувати охороною здоров’я багатомільйонної країни.

Зараз я говорю і як лікар, як управлінець, і як Міністр охорони здоров’я України.

Дехто каже мені, щоб я не нагнітав ситуації, бо це нібито сіє паніку. Але нагадаю, що ми не в тоталітарній державі, щоб замовчувати правду.

При Чорнобильській трагедії радянська влада нам казала, що все в порядку. Я ж не мовчатиму, бо життя та здоров’я українців для мене – пріоритет.

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З усією відповідальністю повідомляю: сьогодні загроза, яку несе коронавірус, велика як ніколи. Для інфекції не має значення матеріальний стан чи соціальний статус. Хворіють як усесвітньо відомі політики, актори, так і прості люди. Сьогодні ворог номер один не тільки українського суспільства, але й всього світу – це смертельно небезпечна інфекція, коронавірус.

Світова спільнота не одразу розпізнала масштаби загрози. На гіркому прикладі інших країн ми бачимо, до чого може призвести зволікання. Кожна година може коштувати сотень, ба навіть тисяч людських життів.

Ми не маємо права чекати масового зараження українців. Маємо діяти негайно, на випередження. Жорстко та без винятків.

Необхідно закривати заклади громадського харчування та ТРЦ, працювати мають лише аптеки та продуктові магазини, необхідно обмежити пересування всередині країни, запровадити дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського транспорту та обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб.

Лікарні мають бути негайно перепрофільовані в інфекційні, з урахуванням ситуації. Опрацьовувати необхідно тільки ургентні випадки. Всі планові заходи скасувати та направити всі ресурси на підготовку до боротьби з інфекцією. Крім цього, МОЗ активно збирає найкращих епідеміологів України та включає їх до складу Оперативного штабу, щоб ми могли ще швидше реагувати на нові виклики, які перед нами ставить епідемія.

Закликаю всіх українців не бути легковажними. Це той час, коли необхідно не панікувати, а мобілізуватися, зібрати всі сили та допомогти собі, своїм близьким та своїм співгромадянам. Зараз ще є можливість не допустити жахливої трагедії на території всієї України. Успішний досвід інших країн показав, що самоізоляція – найефективніший спосіб попередження поширення хвороби. Будьте свідомими, бережіть себе та своїх близьких.

За всю історію жоден ворог не здолав український народ.

Виконуючи інструкції, правила та рекомендації, діючи злагоджено, як єдиний механізм, ми гарантовано переможемо! Іншого шляху немає.

Стежте за оновленнями офіційних джерел інформації МОЗ України та будьте здорові!".