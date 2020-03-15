Боротьбу з проросійською пропагандою на "112 Україна" і NewsOne намагалися представити "цензурою" за підтримки американських сенаторів, - CNN

Про це CNN розповів редактор українського журналу Odessa Review Владислав Давидзон, пише Цензор.НЕТ.

За його словами, Теліженко запропонував йому 5000 доларів у 2018 році, щоб умовити помітних республіканців виступити проти "спроб Києва стримати вплив" двох телевізійних компаній в Україні.

CNN вивчив листування між Давидзоном і Теліженком, яке відбувалося на тлі спроб українських законодавців засудити два канали, "112 Україна" і NewsOne, за трансляцію російської пропаганди після окупації Криму.

У жовтні 2018 року, в тому ж місяці, коли ухвалили резолюцію про санкції проти "112 Україна" і News One, Теліженко написав Давидзону: "Питання: чи є у вас або вашого батька контакти з сенаторами США? Мені справді потрібна послуга, за яку я можу заплатити до 5 тис.".

Пізніше Теліженко уточнив, що його цікавила можливість отримати офіційний коментар сенаторів (Ренда Пола, Ліндсі Грема) про цензуру в Україні, на що Давидзон відповів: "Добре. У мене є трохи часу. Але не впевнений, що зможу щось зробити".

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За словами редактора Odessa Review, він вважає пропозицію грошей таким сенаторам, як Грем, "неналежною", а тому не звернувся до американських законодавців із подібними питаннями.

У телефонному інтерв'ю в п'ятницю, 13 березня, Теліженко заявив, що він справді зв'язувався з невеликою кількістю людей, включаючи Давидзона, від імені телеканалів "112 Україна" і News One. Він сказав, що це була його власна ініціатива і гроші, які він запропонував, були його власними.

Офіс сенатора Грема відмовився від коментарів, так само як і представники Ренда Пола або телеканалів "112 Україна" і News One.

Як зазначає видання, колишній український дипломат Андрій Теліженко - союзник особистого адвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані і був активним прихильником спростованої заяви, що Україна, а не Росія, втручалася у вибори 2016 року в США.

Теліженко також підтримав твердження республіканців про те, що суперник Трампа на виборах демократ Джо Байден "припинив розслідування" про діяльність української газової компанії Burisma, коли його син Хантер входив у її правління. Байден завжди заперечував будь-які правопорушення.

Нагадаємо, в січні 2018 року Нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила перевірку телеканалу "NewsOne" за пропагандистські висловлювання щодо Революції гідності, а також за популяризацію Збройних сил Росії, на підставі запиту групи народних депутатів і звернення СБУ.

У жовтні 2018 року Верховна Рада прийняла постанову про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) (№9157) щодо юросіб-засновників телеканалів "112 Україна" і "NewsOne".

У 2019 український телеканал з медіаімперії кума Путіна, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистського державного телеканалу "Росія-1" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Однак така ідея викликала обурення в Україні. Згодом NewsOne повідомив про скасування "першого неполітичного телемосту між людьми з України та Росії". Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 9 липня призначила перевірку телеканалу NewsОne, на підставі якої буде можливо подати позов про анулювання ліцензії.

15 липня генпродюсер NewsOne Василя Голованова допитали в СБУ в рамках розслідування справи про державну зраду у зв'язку з наміром телеканалу NewsOne провести телеміст із російським телеканалом "Росія 24".

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16 липня пресслужба Нацради повідомила, що регулятор проведе позапланову виїзну перевірку телеканалу NewsОne в період з 22 по 23 липня.

Пізніше, 18 липня, заступник голови Нацради Уляна Фещук заявила про те, що представники телеканалу NewsOne відмовляються отримувати повідомлення про проведення перевірки. Того ж дня на сайті регулятора уточнили дату перевірки - 24-25 липня.

Нарешті 24 липня представники телеканалу NewsOne дозволили членам робочої групи Нацради провести перевірку у своїй редакції.

Крім того, Нацрада шість разів оголошувала попередження телеканалу NewsOne і один раз штрафувала ліцензіата за інші порушення, починаючи з кінця грудня 2017 року.