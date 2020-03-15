Україна готова була продати 2 млн масок і попросила оплату готівкою, але замовлення перехопив перекупник із ФРН, - прем'єр Словаччини Пеллегріні

Про це в ефірі словацького телеканалу Ta3 заявив прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Словаччина забронювала в Україні 2 мільйони медичних масок. Продавець зажадав оплату готівкою.
"Ми вже приготували валізу з 1,2 млн євро готівкою. Збиралися летіти по них урядовим бортом. Але прийшов німецький перекупник, заплатив за маски і купив їх", - сказав Пеллегріні.
Прем'єр-міністр Словаччини не уточнив, з ким саме в Україні вів переговори про купівлю масок - приватною особою, підприємством чи державною установою. Не сказав він і коли мала відбутися угода.
Кабінет міністрів України ввів 11 березня заборону на експорт медичних масок та інших засобів захисту. Обмеження діють до 6 червня.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обіцяє, що в понеділок, 16 березня, в медустанови надійдуть 10 млн медичних масок.