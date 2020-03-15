Якщо Словаччина справді намагалася купити маски, то в обхід українського законодавства, - Кулеба відповів на заяву прем'єра Пеллегріні

Про це повідомив у Facebook глава МЗС України Дмитро Кулеба, коментуючи публікацію Цензор.НЕТ, де з посиланням на прем'єр-міністра Словаччини Петера Пеллегріні повідомляється, що Україна готова була продати цій країні партію 2 млн шт., але врешті продала маски в Німеччину.

"Немає зараз в Європі країни, яка не полювала б у всьому світі на маски і респіратори. Коли все це закінчиться, я зможу розповісти багато цікавих історій на цю тему.

А зараз скажу одне: якщо Словаччина справді намагалася купити маски, то планувала це в обхід нашого законодавства. Експорт мінімум до 6 червня заборонено. Спроби наших компаній і ділків на замовлення будь-кого з-за кордону експортувати - незаконні. Ми жорстко блокуватимемо їх разом із Міністерством внутрішніх справ і митницею. Здоров'ям громадян не торгуємо", - підкреслив міністр.

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Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні. Також кабінет міністрів України ввів заборону на експорт медичних масок та інших засобів захисту. Обмеження діють до 6 червня.