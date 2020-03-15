Підозра на коронавірус не підтвердилася ще у трьох мешканців Житомирщини, - лабораторний центр

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Житомирського обласного лабораторного центру.

"За результатами вірусологічних досліджень обласного лабораторного центру підозра на COVID-19 у двох хворих з Ємільчинського та одного хворого з Хорошевського районів не підтвердилася", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, жінка, яка інфікувалася коронавірусом, померла в Радомишлі 13 березня. Це перша смерть від коронавірусу на території України.

Жінка на початку березня побувала в Польщі, на зворотному шляху гостювала у родичів у Львові. Коли їй стало зле, вона не відразу звернулася до лікарів, продовжувала відвідувати церкву і ринок. Наразі в Радомишлі закрито ринки, призупинено рух громадського транспорту. Церкву й автовокзал, які відвідувала жінка, продезінфікували. Ізольовано 22 людей, із якими контактувала інфікована.