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15.03.20 23:48

Поранень на Донбасі зазнали військовослужбовці з Дніпропетровщини, стан одного - важкий, - волонтер Губа

За інформацією пресцентру Операції об'єднаних сил 15 березня на Донбасі поранень зазнали двоє військовослужбовців.

Поранень на Донбасі зазнали військовослужбовці з Дніпропетровщини, стан одного - важкий, - волонтер Губа

Як повідомила в Facebook волонтер і радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, постраждалі - з Дніпропетровщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, це наші земляки! Одного вже евакуювали військовим вертольотом до Харкова, стан важкий, але вже опритомнів, всю ніч військові лікарі оперували і рятували життя... Ще одне наше Сонечко перебуває в мобільному госпіталі, евакуація не потрібна, при свідомості", - повідомила вона.

Поранень на Донбасі зазнали військовослужбовці з Дніпропетровщини, стан одного - важкий, - волонтер Губа 01

Нагадаємо, 15 березня внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень.

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