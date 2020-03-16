Через коронавірус закривають установи культури, ТРЦ, спорткомплекси, магазини і заклади громадського харчування в Одесі, - розпорядження мера Труханова

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розпорядження Одеського міського голови Геннадія Труханова, з метою попередження розповсюдження захворюваності на гострі респіраторні інфекції, викликаної коронавірусом COVID-19, з опівночі 16 березня зупиняється робота низки об'єктів загального користування всіх форм власності і підпорядкування з присутністю більше 10 осіб "до особливого розпорядження міського голови і скасування обмежувальних заходів".

Обмеження стосуються:

кінотеатрів, театрів, музеїв, галерей, бібліотек та інших культурних і розважальних закладів;

дитячих розважальних центрів та клубів, майданчиків, у тому числі спортивних;

фітнес-клубів, тренажерних залів, басейнів, спортивних майданчиків та стадіонів;

зоопарків, водних парків, парків атракціонів;

усіх магазинів, крім продуктових та аптек;

торговельно-розважальних центрів;

будівельних ринків та інших (крім продуктових);

ресторанів, закладів громадського харчування, зокрема у готелях, барів, клубів, кафе, дискотек, пабів;

інших закладів та установ (на розсуд та під особисту відповідальність керівника).

Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

На даний момент в Україні вже підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

Від 13 березня у Львові заборонено всі масові заходи, проте в разі гострої необхідності - за окремим рішенням штабу, може бути дозволено збори до 50 осіб, якщо вони стосуються забезпечення життєдіяльності міста. З 16 березня там закриються всі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек і заправок.