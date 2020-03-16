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16.03.20 07:37

У російських військах на Донбасі спалахнула епідемія віспи, - "Народна міліція ДНР"

Під час перевірки виявлено 17 випадків захворювання терористів РФ на віспу.

Про це на брифінгу заявив "офіційний представник Управління Народної міліції ДНР", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Necro Mancer.

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За даними ВООЗ, 9 грудня 1979 року було підтверджено, що віспу у світі ліквідовано. Цьому передувала широка кампанія з вакцинації від віспи. Через п'ять місяців, у травні 1980 року, 33-тя сесія Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я ухвалила офіційну заяву про те, що "світ і всі його народи здобули свободу від віспи".

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