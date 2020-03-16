Коронавірус діагностували у "дівчини Бонда" українського походження Куриленко

Про це вона повідомила в Instagram, передає Цензор.НЕТ.

"Сиджу в ізоляції вдома з діагнозом коронавірус. Вже майже тиждень хворію. Температура і слабкість - мої головні симптоми. Будьте обережні і сприймайте це серйозно", - написала вона.

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Як пише hromadske, Ольга Куриленко народилася в Бердянську, в 16 років вона виїхала в Париж, де працювала моделлю. Потім вона почала зніматися в кіно. Найвідоміші фільми з Куриленко - "Квант милосердя" (зіграла дівчину Джеймса Бонда), "Облівіон", "Хітмен", "Макс Пейн", "Агент Джонні Інгліш: Нова місія".

Випадок Куриленко став одинадцятим випадком зараження українців. Так, четверо були заражені на лайнері Diamond Princess, дві українки - в Італії, одна з яких померла, а також три випадки зафіксовано всередині України - пенсіонерка з Житомирщини померла. Крім цього, МЗС повідомляло про одного інфікованого дипломата.