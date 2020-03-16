Поширення коронавірусу піде на спад, заразивши до 70% населення, - міністр освіти Франції Бланке

Поширення коронавірусу SARS-CoV-2 піде на спад після того, як на нього перехворіють до 70% населення країни і у більшості з'явиться імунітет. Про це заявив французький міністр освіти Жан-Мішель Бланке, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми вважаємо, що в підсумку від 50 до 70% населення заразиться, що покладе край вірусу, бо у більшості людей з'явиться імунітет - і вірус зникне сам по собі", - вважає він.

Чиновник сказав, що повністю стримати епідемію COVID-19 в країні влада не в змозі і тому просто намагається розтягнути цей процес у часі, щоб від напливу пацієнтів (тих самих 1-5% "важких") не застопорилася система охорони здоров'я.

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Бланке закликав не панікувати, спостерігаючи за зростанням кількості інфікованих.

Франція - на частковому карантині: з учорашнього дня закриті кафе/ресторани, кінотеатри, всі магазини, крім продуктових; працюють аптеки, онлайн-торгівля і служби доставки. Незабаром обмежать рух громадського транспорту.