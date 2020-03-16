Троє рибалок, які вийшли в Азовське море на дерев'яному баркасі, зникли, їхні пошуки тривають, - ДСНС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"14-15 березня проводилися пошукові роботи зниклих рибалок із залученням плавзасобів та авіації ДСНС, які результату не дали. Загалом обстежено понад 900 км2. До пошукових робіт було задіяно 2 катери Держприкордонслужби, 1 катер Державного морського рятувально-координаційного центру, 1 катер Збройних сил України та вертоліт ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що продовження пошукових робіт заплановано на 16 березня.

14 березня до ДСНС надійшла інформація, що в Азовському морі поблизу м. Бердянськ вийшли в море на дерев’яному баркасі 3 рибалок, які у визначений час не вийшли на зв'язок. Місце їхнього перебування невідоме.

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