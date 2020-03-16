Яценюк був у клініці на плановій процедурі, прохання не поширювати паніку і домисли, - речниця Лаппо

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на сторінці в мережі Facebook.

"Прохання не поширювати паніку і домисли. У мережах з‘явилася новина, що Арсенія Яценюка побачили в лікарні. Навколо цього вже з’явилося багато спекуляцій і припущень. З Арсенієм Яценюком все гаразд. Він справді був у клініці, але з причин, які не пов’язані з жодним ГРЗ ", - йдеться в повідомленні.

За її словами, це була планова процедура, яка не має нічого спільного з діагностикою вірусного захворювання.

Нагадаємо, раніше низка ЗМІ повідомили, що Яценюка помітили в медичній масці в одній зі столичних клінік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленському не треба їхати 9 травня на парад Путіна, - Яценюк