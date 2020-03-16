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16.03.20 09:42

Економіка Китаю продемонструвала одні з найгірших показників за всю історію: падіння промвиробництва на 13,5%, продажів - на 20,5%

Китай є одним із ключових торгових партнерів України.

Економіка Китаю продемонструвала одні з найгірших показників за всю історію: падіння промвиробництва на 13,5%, продажів - на 20,5%

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав економіст Володимир Компанієць, передає Цензор.НЕТ.

"Економіка Китаю показала одні із найгірших показників за всю історію, а Китай є одним із ключових торгових партнерів України", - повідомив він.

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"Сьогодні зранку державна служба статистики Китаю оприлюднила шокові офіційні показники:
- промислове виробництво впало на 13,5% в січні-лютому 2020 року до січня-лютого 2019 року, прогноз експертів був зниження на 3%;
- роздрібні продажі падіння на 20,5%, прогноз був зниження на 4%;
- інвестицій в основний капітал, падіння на 24,5%,прогноз був на 2%", - розповів він.

Економіка Китаю продемонструвала одні з найгірших показників за всю історію: падіння промвиробництва на 13,5%, продажів - на 20,5% 01
Економіка Китаю продемонструвала одні з найгірших показників за всю історію: падіння промвиробництва на 13,5%, продажів - на 20,5% 02

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