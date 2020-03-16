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16.03.20 09:51

Український консул вилітає до Шарм-ель-Шейха для надання допомоги українцям, - МЗС

Український консул вилітає до Шарм-ель-Шейха і перебуватиме там для постійного надання допомоги українцям.

Український консул вилітає до Шарм-ель-Шейха для надання допомоги українцям, - МЗС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС на сторінці в мережі Facebook.

"Негайні кроки на допомогу нашим громадянам у Єгипті. 16 березня консул вилітає до Шарм-ель-Шейха і перебуватиме там на місці для постійного надання допомоги українцям. Посол України в Єгипті отримав від міністра закордонних справ Дмитра Кулеби доручення мобілізувати усі ресурси на підтримку зв’язку з туристами. У Києві, у центральному апараті МЗС України створюється спеціальна група оперативного реагування, щоб надавати всю необхідну допомогу Посольству України в Єгипті", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що майже 1000 громадян України перебуватимуть на карантині в трьох готелях Єгипту.

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Український консул вилітає до Шарм-ель-Шейха для надання допомоги українцям, - МЗС 01

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