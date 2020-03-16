COVID-19: продажі зброї, амуніції та наборів для виживання у США значно зросли

Про це повідомляє Fox 2, передає Цензор.НЕТ.

"Я за дві години продав 12 пістолетів", - наводить телеканал слова власника збройового магазина в Каліфорнії Гебріела Вона.

За його словами, продажі гвинтівок, рушниць, пістолетів, револьверів, а також боєприпасів до них в останні кілька тижнів злетіли в п'ять разів. "Завжди, коли люди не почуваються в безпеці, продажі зброї йдуть вгору", - зазначає Вон.

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Як пояснюють самі американці, вони побоюються того, що через пандемію в країні припинять нормально функціонувати сили правопорядку, наголошує телеканал.

"Якщо наші поліцейські заразяться, хто патрулюватиме вулиці, хто нас охоронятиме? Не хочеться, щоб тебе пограбували. Потрібно самому захищати себе і свою сім'ю", - заявив один із покупців у збройовому магазині в Каліфорнії.

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Побоюючись того, що спалах захворювання, викликаного коронавірусом, перерве ланцюжок поставок продуктів у магазини, жителі країни також скуповують сухі пайки і набори для виживання.

"Люди хочуть, щоб у них були запаси під рукою, якщо поставки продовольства перервуться", - каже менеджер одного з магазинів Джо Мейсон.