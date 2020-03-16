Людина з реальною підозрою на коронавірус не може пройти тест на нього вже третій день, - киянин Моргун про готовність до пандемії

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав мешканець Києва Олександр Моргун, передає Цензор.НЕТ.

"Усім день добрий і міцного здоров'я!

Хочу розповісти, як Україна "готова" до пандемії COVID-19.

Вже який день відчуваю це на власній шкурі, в особі рідної матері, у якої діагностовано підозру на вірусну пневмонію.

Передісторія: з 07.03.2020 підвищилася температура (39оС), загальне нездужання, легкий кашель. Усі ознаки звичайної застуди.

Але... температура не збивалася жарознижувальними надовго.

На 5-й день 11.03.2020 було звернення в поліклініку за місцем проживання з усіма "перевагами": сімейний лікар на курсах, черговий хз де. Діагноз: ГРВІ. Призначення: пити жарознижувальні. Ні аналізу, ні рентгену не призначено!!!

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Вечір 11.03.2020, стан тільки погіршується. Звертаємося в приватні клініку Viva. Рентген легенів, діагноз - правобічна пневмонія. Ставлять крапельницю.

У четвер 12.03.2020 ще дві крапельниці. Результату - 0,0.

13.03.2020 телефоную у швидку. Радять везти в приймальне відділення Київської міської клінічної лікарні #3. Привезли. Обстеження, аналіз крові, рентген легенів.

Діагноз: бронхіт, у легенях чисто, кров - норма.

Госпіталізація. Наполіг, щоб помістили в пульмонологію, а не в терапевтичне.

Призначено чергові крапельниці антибіотика.

Відразу (!) прошу направлення на експрес-тест на COVID-19. Відповідь лікуючого і чергового лікарів: "Не накручуйте себе, все в нормі...".

14.03.2020 ввечері температура 40оС, що підтверджує нульову ефективніть призначеного лікування. Записую на ранок наступного дня в Медичну мережу "Добробут".

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15.03.2020 (сьогодні) о 8:00 у терапевта в "Добробуті": розгорнутий аналіз крові, КТ грудної клітки, тест на грип.

Діагноз: грип - немає, підозра на двосторонню вірусну пневмонію. Рекомендовано тест на COVID-19.

Їду в Київську міську дитячу клінічну лікарню 2, як лікарню, анонсовану владою, де можна зробити експрес-тест.

Відповідь в приймальному: йдіть в інфекційне.

В інфекційному - "ми такого не робимо нехай вам "Добробут" робить".

Телефоную в Олександрівську клінічну лікарню, інфекційне відділення. Кажуть не робитимуть і кидають слухавку. Телефоную ще - не беруть.

Тягати людину з температурою під 40 не став", - розповів він.

"Коротко про головне: людина з реальною підозрою на "карантинний" вірус COVID-19 НЕ МОЖЕ пройти тест на нього вже 3-й день!!!! Не буває так, що в країнах Європи за день підтверджують понад 100 випадків на добу, а в Україні за тиждень лише 3 (!) випадки!!!! Правда: нічим ставити правильний діагноз!!! Лікуємо пневмонію або те, що вміємо. Пост трохи панічний! Сподіваюся, що це справді просто пневмонія. Але після "кіпішу" в пульмонології маму перевели у відділення інтенсивної терапії. Лікар знову не дає направлення на тест. Віталію Кличко, Міністерство охорони здоров'я України, для кого тести були куплені в анонсовані вами лікарні??? Чи якщо не тестувати, то і підтверджених випадків не буде? Кабінет Міністрів України, ви кажете про готовність до епідемії, але в профільних відділеннях лікарень, пульмонології відсутні тести на COVID-19, коли просиш дати направлення, лікарі його не дають!!! Це навмисно??? Для картини - все під контролем????

Усіх розміщують у загальних палатах з діагнозом пневмонія. Отже, якщо ви думаєте, що в Києві, столиці (!!!!), можна зробити тест на цей китайський вірус, то ви дуже (!) глибоко помиляєтеся. Печаль", - резюмував Моргун.





