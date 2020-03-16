Усі заклади громадського харчування, ТРЦ і магазини, крім продуктових і аптек, із 16 березня закрито в Івано-Франківську, - мер Марцінків

Рішення озвучив на засідання комісії з надзвичайних ситуацій щодо гарантування безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 мер Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ із посиланням на obozrevatel.

За його словами, також тимчасово обмежать діяльність ЦНАП та філії департаменту соціальної політики. Послуги надаватимуть тільки в онлайн-доступі. Керівникам підприємств різних форм комісія доручила перевести працівників на віддалену роботу.

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"Ми рекомендуємо перейти на дистанційну форму роботи. Залишаються тільки служби, які забезпечують життєдіяльність міста. Зупинити роботу установ усіх, крім продуктових магазинів, аптек і заправок. Власникам ринків і громадського транспорту – проводити дезінфекцію постійно", – зачитав перелік необхідних заходів Марцінків.

Також заплановано обмеження випуску комунального транспорту – тролейбусів та автобусів – за графіком вихідного дня.

Комісія постановила перепрофілювати міські медичні заклади, зокрема пологовий будинок, щоб бути готовими до приймання хворих на COVID-19.

"Прохання з розумінням поставитися до ситуації, бути людьми, допомагати одне одному. Прошу не виходити без зайвої потреби з дому, залишатися на самоізоляції", – додав мер.

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Як повідомлялося, раніше карантин ввели у Львові. Мер Андрій Садовий схвалив заборону на торгівлю і громадське харчування. Аналогічних заходів вжили і в Одесі – закрили все, крім магазинів із продуктами, аптек і заправок.