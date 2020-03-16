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16.03.20 11:00

За минулий тиждень під час пожеж в Україні загинуло понад 30 людей, на водних об'єктах - 12, - ДСНС

Протягом минулого тижня (з 09.03 по 15.03) під час пожеж в Україні загинула 31 особа, на водних об'єктах - 12.

За минулий тиждень під час пожеж в Україні загинуло понад 30 людей, на водних об'єктах - 12, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Протягом тижня виникла 1 надзвичайна ситуація та зареєстровано 3 тис. 25 надзвичайних подій. В результаті вжитих заходів врятовано 41 особу.

Ліквідовано 2 тис. 692 пожежі, врятовано на пожежах 38 осіб та не допущено знищення вогнем 541 будівлі і 38 од. техніки. На пожежах загинула 31 особа, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн230 тис. грн.

Впродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 247 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 795вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.

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Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 12 осіб.

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