Карантин в Україні: від опівночі в країну не пустили понад пів сотні іноземців

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

З 00.00 до 8:00 16 березня понад пів сотні іноземців не пропущено на в'їзд в Україну.

Наголосимо, що від сьогодні відповідно до Розпорядження КМУ тимчасово забороняється в’їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства, за винятком окремих категорій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі заклади громадського харчування, ТРЦ і магазини, крім продуктових і аптек, із 16 березня закрито в Івано-Франківську, - мер Марцінків

Крім того, упродовж останньої доби прикордонники оформили в пунктах пропуску на державному кордоні понад 140 тис. осіб, у т. ч. на в’їзд прослідувало 85 тис. осіб, на виїзд з України – 58 тис. громадян.

У КПВВ в районі проведення ООС в обох напрямках пропущено близько 55 тис. осіб, на адміністративній межі з АРК – 4,7 тис. громадян.

Також минулої доби, 15 березня, прикордонники провели температурний скринінг щодо майже 120 000 осіб.

У Держприкордонслужбі також нагадали, що з 00.00 16 березня 2020 року тимчасово закрито близько сотні пунктів пропуску (контролю), ще у майже півсотні пунктів пропуску тимчасово припинено пішохідне сполучення. Обмеження пропускних операцій на державному кордоні України введено згідно з рішеннями РНБО та Уряду, прийнятими через пандемію хвороби COVID-19.